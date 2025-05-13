Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против России

Президент РФ Владимир Путин назвал «придурками» лидеров стран, которые вводят антироссийские санкции. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства высказался о действиях зарубежных партнеров Украины в ходе встречи с членами общественной организации «Деловая Россия». Он подчеркнул, что западные государства делают многие вещи в ущерб самим себе.

«Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки», — сказал Путин.

При этом он попросил у собеседников прощения за то, что использовал грубое слово.

14 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз (ЕС) должен ввести «самые тяжелые санкции» против РФ. По его мнению, только этот шаг поможет региональному содружеству нанести удар по российской экономике.

Как писало агентство Bloomberg, Брюссель решил включить в 17-й пакет антироссийских санкций компанию «Сургутнефтегаз» и страховую фирму ВСК. Всего в ЕС захотели внести в «черный список» 60 физических и юридических лиц, а также 150 танкеров.

При этом 13 мая немецкая газета Handelsblatt сообщила, что региональное содружество не может согласовать принятие «жестких мер» против Москвы в рамках нового пакета санкций. Журналисты выяснили, что 17-й пакет санкций ЕС воспринимается странами — членами как «минимальный консенсус».

Ранее в одной из стран — членов ЕС захотели провести референдум по отмене антироссийских санкций.