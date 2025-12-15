На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько будет стоить доллар на этой неделе

Эксперт Соболев: на этой неделе рубль удержится в пределах 75-82 рубля за доллар
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

На этой неделе доллар будет стоить 75–82 рублей, евро – 89–96 рублей, а юань – 10,80–11,50 рубля. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Эксперт отметил, что на 15 декабря Центробанк РФ установил курс доллара в районе 79,7 рубля, евро — 93,5 рубля, а юаня — 11,2 рубля. При этом, согласно данным Мосбиржи, 15 числа китайская валюта также торгуется на уровне 11,2 рубля.

По словам экономиста, локально оказать давление на курс может ожидание снижения ключевой ставки ЦБ. Действие данного фактора проявилось на прошлой неделе.

«В середине декабря основная поддержка рубля продолжает исходить от повышенного предложения иностранной валюты благодаря устойчивости профицита торгового баланса страны», — добавил специалист.

До этого эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал «Газете.Ru», что курс доллара, комфортный для граждан России, находится в диапазоне от 23 до 45 рублей.

Ранее стало известно, когда доллар может вернуться к 60 рублям.

