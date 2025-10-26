На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти РФ разрабатывают новые меры на топливном рынке

Цивилев: в РФ готовятся дополнительные меры на рынке топлива
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Российское руководство разрабатывает новые меры на рынке топлива, чтобы гарантировать достаточное предложение. Об этом в ходе интервью для ТАСС рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

По его словам, ситуация на рынке топлива находится под контролем властей.

«Мы оперативно приняли ряд мер, включая ограничение экспорта и корректировку демпфера. Это помогло остановить рост оптовых цен и стабилизировать ситуацию», — сказал Цивилев.

Он подчеркнул, что в данный момент готовятся дополнительные меры. Их цель — обеспечение достаточного количества топлива на рынке.

С начала осени в ряде российских регионов возникла нехватка топлива на автомобильных заправочных станциях (АЗС). Одним из таких субъектов стала Кемеровская область, жители которой пожаловались на отсутствие бензина на заправках. Как писал портал NGS42, наиболее острый дефицит наблюдался в городе Киселевске. На одних АЗС были установлены заоблачные цены на бензин, а на других он и вовсе закончился.

16 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство страны принимает все необходимые меры для стабилизации топливного рынка. На следующий день он заявил, что в данный момент потребность в импорте топлива в страну отсутствует.

Ранее россиянам рассказали, как вычислить разбавленный бензин.

