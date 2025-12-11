В Крыму зафиксировали дефицит бензина

Некоторые автозаправочные станции в Крыму начали испытывать дефицит бензина АИ-95. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«В Крыму не везде есть 95-й бензин — паром четыре дня не доставлял топливо на полуостров из-за непогоды. Дефицит начали замечать около двух недель назад», — сообщает канал.

Минтопэнерго ответило «Mash на волне», что перебои временные.

В сентябре вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года. Он также анонсировал запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей на тот же срок. По словам вице-премьера, эти меры позволят дополнительно обеспечить рынок РФ нефтепродуктами.

До этого эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила в беседе с НСН, что независимые российские автозаправочные станции (АЗС) столкнулись с дефицитом топлива на фоне неподъемных закупочных цен.

Ранее страна — член ЕАЭС ввела запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов.