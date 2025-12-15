На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минпромторг РФ получит новые полномочия

Мишустин: Минпромторг начнет реализовывать технологическую политику в РФ
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Министерство промышленности и торговли РФ помимо уже выполняемых им функций получит полномочия по формированию и реализации технологической политики. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

В понедельник, 15 декабря, премьер-министр провел совещание по реализации технологической политики РФ. В ходе встречи он обратил внимание, что в зону ответственности Минпромторга входит формирование и реализация промышленной политики.

«Поэтому на данном этапе ему логично доверить и политику технологическую», — сказал Мишустин.

Также он анонсировал создание подкомиссии в рамках правительственной комиссии по промышленности, которая займется межведомственной координацией. По словам премьер-министра, данная структура начнет работать незамедлительно.

В ноябре кабинет министров РФ преобразовал правительственную комиссию по импортозамещению в правительственную комиссию по промышленности. В соответствующем постановлении отмечалось, что данная структура будет оперативно решать вопросы по созданию условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в продукции промышленного производства, а также по выводу конкурентоспособных товаров и услуг на внешние рынки.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, как стране стать технологическим лидером.

