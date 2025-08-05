На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин объяснил, как России стать технологическим лидером

Путин: исключительно импортозамещение не сделает Россию технологическим лидером
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Если Россия будет опираться исключительно на импортозамещение и «обратный инжиниринг», то она не сможет добиться технологического лидерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, передает сайт Кремля.

«Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», — сказал глава государства.

Путин добавил, что практика импортозамещения была актуальна после введения большого числа санкций.

Также в ходе встречи российский лидер заявил, что оригинальные российские технологические проекты должны быть в приоритете у ВЭБ.РФ. Путин попросил Шувалова обращать внимание на это при определении перспективных проектов.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии поручил разработать стратегию развития креативной экономики на период до 2036 года. Ответственность за выполнение задачи назначено Минэкономразвития.

Ранее Путин оценил успехи России в развитии ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами