Путин объяснил, как России стать технологическим лидером

Если Россия будет опираться исключительно на импортозамещение и «обратный инжиниринг», то она не сможет добиться технологического лидерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, передает сайт Кремля.

«Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», — сказал глава государства.

Путин добавил, что практика импортозамещения была актуальна после введения большого числа санкций.

Также в ходе встречи российский лидер заявил, что оригинальные российские технологические проекты должны быть в приоритете у ВЭБ.РФ. Путин попросил Шувалова обращать внимание на это при определении перспективных проектов.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии поручил разработать стратегию развития креативной экономики на период до 2036 года. Ответственность за выполнение задачи назначено Минэкономразвития.

Ранее Путин оценил успехи России в развитии ИИ.