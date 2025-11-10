В России преобразовали правительственную комиссию по импортозамещению

Кабинет министров Российской Федерации преобразовал правительственную комиссию по импортозамещению в правкомиссию по промышленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

Согласно документу, комиссия будет оперативно решать вопросы по созданию условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в продукции промышленного производства, а также по выводу конкурентоспособных товаров, работ и услуг на внешние рынки.

Кроме того, правкомиссия будет заниматься координацией действий федеральных и региональных властей, органов местного самоуправления и организаций в части реализации государственной промышленной политики. Также она будет совершенствовать правовое регулирование в этой сфере.

Решение о преобразовании было принято с учетом текущих задач по развитию российской промышленности для достижения национальной цели по обеспечению технологического лидерства.

5 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что если Россия будет опираться исключительно на импортозамещение и «обратный инжиниринг», то она не сможет добиться технологического лидерства.

Ранее Путин оценил успехи импортозамещения.