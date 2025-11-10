На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России преобразовали правительственную комиссию по импортозамещению

Кабмин России преобразовал правительственную комиссию по импортозамещению
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Кабинет министров Российской Федерации преобразовал правительственную комиссию по импортозамещению в правкомиссию по промышленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

Согласно документу, комиссия будет оперативно решать вопросы по созданию условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в продукции промышленного производства, а также по выводу конкурентоспособных товаров, работ и услуг на внешние рынки.

Кроме того, правкомиссия будет заниматься координацией действий федеральных и региональных властей, органов местного самоуправления и организаций в части реализации государственной промышленной политики. Также она будет совершенствовать правовое регулирование в этой сфере.

Решение о преобразовании было принято с учетом текущих задач по развитию российской промышленности для достижения национальной цели по обеспечению технологического лидерства.

5 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что если Россия будет опираться исключительно на импортозамещение и «обратный инжиниринг», то она не сможет добиться технологического лидерства.

Ранее Путин оценил успехи импортозамещения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами