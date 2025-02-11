Минпромторг планирует изменить подход к гражданскому госзаказу на беспилотники

Министерство промышленности и торговли России может изменить подход к гражданскому госзаказу на беспилотники. Предположительно, вместо дронов акцент будет сделан на закупки услуг с использованием беспилотников, об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документы ведомства.

Уточняется, что в 2025 году стоимость госзаказа уменьшится почти в пять раз: около 1 млрд рублей потратят на закупку беспилотных авиационных систем, 57,8 млн. рублей — на услуги с беспилотниками. В 2024 году общая стоимость госзакупок составляла 5 млрд рублей — за 2600 единиц техники для 117 заказчиков.

Накануне сообщалось, что дроны и систему подъема аппаратуры (СПО) концерна «Калашников» представят на зарубежной выставке IDEX 2025, которая пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля. В столице Объединенных Арабских Эмиратов Россия представит гражданские версии своих беспилотников вертикального взлета и посадки «Голиаф» и «Каракурт», а еще систему подъема аппаратуры (СПА) «Квазимачта». Каждый из них уже использовали в зоне СВО.

В концерне уточнили, что «Голиаф» и «Каракурт» подходят для видовой воздушной разведки, вне зависимости от времени суток, с их помощью также получают 3D-данные времени, захвата и слежения в реальном масштабе. Если сигнал потерян, дрон разворачивается и летит на базу. Беспилотники, уточняют в «Калашникове», обладают прочной конструкцией и высоким уровнем защиты от внешних воздействий.

Система подъема аппаратуры «Квазимачта» предназначена для длительной работы радиоэлектронной аппаратуры на высокоподнятой летно-подъемной платформе, представляющей из себя беспилотный летательный аппарат коптерного типа. С помощью такой СПО можно вести видеонаблюдение круглосуточно как в оптическом, так и в инфракрасном диапазонах, и передавать данные на землю.

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