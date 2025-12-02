Реальные доходы россиян растут пятый год подряд

Рост реальных доходов россиян ускоряется пятый год подряд, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В первом квартале 2025 года среднедушевые доходы оказались выше уровня аналогичного периода прошлого года на 8,7%, во втором квартале рост ускорился до 10,4%, а в третьем составил 8,5%. Годовые показатели также демонстрируют устойчивое улучшение. Реальные доходы растут с 2021 года, причем темпы ежегодно ускоряются: в 2021 году — на 3,3%, в 2022-м — на 4,5%, в 2023-м — на 6,1%, в 2024-м — на 7,3%. Я считаю, что и 2025 год станет пятым подряд годом роста. Более того, по моим оценкам, прирост в 2025-м может превысить не только прошлогодние 7,3%, но и выйти выше 8%», — отметил Балынин.

По его словам, основным драйвером роста доходов в реальном выражении стало ускоренное увеличение заработных плат: на динамику влияет как повышение МРОТ — с 16 242 рублей в 2023 году до 22 440 рублей в 2025-м, — так и высокий спрос на кадры в секторах, связанных с обеспечением финансового и технологического суверенитета. В результате средняя зарплата по итогам второго квартала 2025 года превысила 100 тыс. рублей, подчеркнул Балынин.

Он добавил, что существенный вклад в рост благосостояния населения внес и приток средств на банковские вклады. С 1 октября 2023 года по 1 октября 2025-го объем размещенных средств увеличился почти на 48% — с 41,1 до 60,9 трлн рублей, констатировал эксперт. По его словам, это связано с привлекательными предложениями банков, которые сочетают высокий уровень надежности и доходности.

Таким образом, если прогноз по 2025 году подтвердится, Россия получит пятилетний период непрерывного роста реальных доходов населения — с устойчивой тенденцией к ускорению, заключил Балынин.

