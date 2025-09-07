Британская промышленность платит за электричество вдвое больше конкурентов из ЕС

Стоимость электроэнергии для промышленности в Великобритании достигла исторического максимума, существенно снижая конкурентоспособность национальной экономики. Об этом пишет Telegram-канал «Госплан ENERGO».

По текущим данным, британские предприятия платят за электричество почти вдвое больше, чем их конкуренты в ЕС, и втрое больше, чем в США или Китае.

Эксперты отмечают, что политика «нулевых выбросов» в ее нынешнем виде ведет к деиндустриализации страны: высокие энерготарифы лишают промышленность стимулов к развитию и инвестициям. При этом правительство продолжает реализовывать жесткую повестку Net Zero, не предлагая мер поддержки бизнесу.

Всего несколько лет назад показатели стоимости электроэнергии в Великобритании были сопоставимы с уровнем ЕС и Японии. Однако переход на «зеленую» энергетику без учета экономических реалий привёл к резкому росту тарифов и риску утраты промышленного потенциала.

В конце августа профессор Кембриджского университета Яджит Чадха заявил, что Великобритания может быть вынуждена обратиться за экстренным кредитом к Международному валютному фонду (МВФ) из-за растущих экономических проблем.

По словам экономиста, страна находится на грани коллапса: высокий госдолг, инфляция и замедление роста создают риски невозможности рефинансирования долгов и выплаты социальных обязательств. Чадха сравнил текущую ситуацию с кризисом 1976 года, когда Лондон уже обращался к МВФ из-за деиндустриализации и энергетического шока.

Ранее сообщалось, что в Британии планируют размещать нелегальных мигрантов на бывших военных базах.