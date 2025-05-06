Европейские инвесторы начали вкладываться в развитие дронов

Инвесторы в Европе стали активно вкладываться в европейские компании по производству разведывательных беспилотных летательных аппаратов Quantum Systems и Tekever. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, совокупная стоимость инвестиций в две компании превысила €2 млрд. Financial Times уточняет, что новые инвесторы интересуются рынком оборонных технологий или технологий двойного назначения, которые можно использовать как в военных, так и в гражданских целях. Издание отмечает, что инвесторы вкладывают сотни миллионов евро в немецкую Quantum Systems и португальскую Tekever. Сделки с каждой из двух компаний составляют более чем €1 млрд.

Как заявил газете гендиректор Tekever Рикарду Мендеш, спрос в последние годы был таким, что Tekever «более чем в два раза» смогла увеличивать свои производственные мощности ежегодно. По его словам, в текущем году компания намерена выпустить свыше 200 систем. Газета также указывает, что БПЛА компании AR3 и AR5 используются на Украине.

Financial Times также сообщило, что Quantum Systems получила €160 млн со стороны венчурного фонда Balderton Capital. Это является первой инвестицией лондонского венчурного фонда в оборонные технологии. Кроме того, сделки с Quantum Systems заключили многонациональная корпорация Hensoldt, компания Airbus Defence and Space и предприниматель из США Питер Тиль.

До этого начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алексей Сердюк сообщил, что в РФ стремительно растет интерес инвесторов к сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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