В Кремле отметили, что Индия хорошо зарабатывает на российской нефти

Индия, будучи крупным покупателем российской нефти, получает от этого значительную экономическую выгоду, что взаимовыгодно для обеих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

Он прокомментировал введенные администрацией Дональда Трампа 25-процентные пошлины на индийский импорт, связанные с закупками российской нефти, отметив, что этот вопрос относится к сфере двусторонних отношений Индии и США.

«Индия — крупный покупатель российской нефти, и Индия действительно зарабатывает на этом неплохие деньги. Так что это очень выгодно для Индии, и, конечно же, выгодно для нас», — сказал Песков.

4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки нефти из России в Индию идут абсолютно ритмично.

Также российский лидер отметил, что США продолжают закупать у России ядерное топливо, но при этом выражают недовольство тем, что Индия приобретает российские энергоресурсы.

Ранее в Британии оценили значение визита Путина в Индию.