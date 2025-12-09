На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили, когда ЕС объявит о решении по активам России

Times: о сделке ЕС по изъятию активов России может быть объявлено на этой неделе
Global Look Press

Страны Евросоюза находятся на финальной стадии согласования соглашения об изъятии активов, принадлежащих Российской Федерации. Ожидается, что официальное заявление по этому вопросу может быть сделано уже на текущей или следующей неделе, сообщает газета The Times со ссылкой на информированные источники в британском правительстве.

«Высокопоставленные источники в правительстве выразили оптимизм относительно того, что сделка близка и о ней будет объявлено ​​на этой или следующей неделе», – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, речь идет о потенциальном выделении Украине суммы, достигающей £100 млрд ($133 млрд), за счет средств, полученных от замороженных российских активов.

8 декабря глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что изъятие российских активов с целью выдачи кредита Киеву представляет угрозу финансовой стабильности. По ее словам, если у глобальных инвесторов сложится впечатление, что их деньги в Европе больше не находятся в безопасности, то это нанесет ущерб месту инвестирования.

Ранее были названы страны ЕС, которые могут стать главными гарантами кредита для Украины за счет активов РФ.

