Стало известно, сколько можно заработать на среднем вкладе

Россияне со средним размером вклада могут заработать в качестве процентов около 53 тыс. рублей, разместив сбережения по текущим ставкам на полгода. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, доходность по вкладам более чем в два раза превосходит уровень инфляции: сейчас на рынке есть предложения по 16% годовых, а инфляция по итогам текущего года ожидается на уровне около 7%. Экономист добавил, что, если смотреть ретроспективно, год назад вполне можно было открыть банковские вклады со ставками и по 20–25%. Это получается, что граждане, разместившиеся средства на банковский вклад, получили доходность в 3–3,5 раза выше уровня инфляции, подчеркнул Балынин.

«Средний размер банковского вклада (без остатков до 10 тыс. рублей) по итогам девяти месяцев 2025 года составляет 663 тыс. рублей, за год он увеличился на 80 тыс. рублей. Если, например, в начале декабря 2025 года разместить под 16% годовых на полгода сумму, равную величине среднего вклада, получится заработать порядка 53 тыс. рублей, и, соответственно, 663 тыс. рублей за счет начисленных процентов увеличатся до 716 тыс. рублей», — отметил эксперт.

Он добавил, что население очень активно использует банковские вклады для приумножения своих накоплений. По мнению Балынина, в настоящее время сложилась уникальная ситуация, когда есть финансовый инструмент, одновременно обладающий нулевым риском и высоким уровнем доходности. Нулевой риск связан с тем, что средства в каждом банке с учетом начисленных процентов застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей, пояснил экономист. Соответственно, если у банка будет отозвана лицензия, то вкладчик ничего не потеряет в пределах данной суммы, сказал Балынин.

Ранее сообщалось, что россияне смогут заработать на вкладах 9,5 трлн рублей в 2025 году.