В России могут ввести «период охлаждения» при покупке квартиры

В Государственной думе (ГД) обсуждают введение «периода охлаждения» при покупке квартир. Об этом в своем аккаунте в Max рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.

«Важно сделать все, чтобы защитить добросовестных приобретателей и продавцов жилья. В Государственной думе обсуждаем ряд решений. Одним из них предлагается ввести «период охлаждения» для операций с недвижимостью — 7 дней», — написал он.

В соответствии с законопроектом, разработанным депутатами фракции «Справедливая Россия», продавец недвижимости получит деньги только по истечении семи календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. В течение этого времени средства замораживаются на банковском счету продавца. По мнению депутатов, продающему квартиру должно хватить недели, чтобы понять, находится ли он под воздействием мошенников.

Кроме того, парламентарии хотят возложить на продающего своего единственную квартиру гражданина обязанность доказать, что ему будет, где жить.

