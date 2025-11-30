На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили ввести меры защиты покупателей от «схемы Долиной»

Депутат Кошелев предложил ввести удержание недвижимости у покупателя как залог
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В Госдуме предложили ввести механизм удержания недвижимости у покупателя в качестве залога на период возврата денег продавцом в случае признания сделки недействительной по судебному решению. Об этом РИА Новости сообщил автор инициативы, первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Речь идет о случаях, когда продавцы после получения денежных средств отказываются передавать недвижимость покупателю, ссылаясь на то, что пострадали от мошенничества. При этом после признания сделки недействительной, собственность возвращается продавцу, а покупатель остается без денег и жилья.

Такие случаи участились после аналогичного прецедента с артисткой Ларисой Долиной, вернувшей проданную квартиру в ходе судебного разбирательства (отсюда неофициальное название «схема Долиной»).

По словам депутата Кошелева, если акт купли-продажи уже совершен, но продавец якобы не осознавал свои действия, необходимо обезопасить ответчика соответствующим образом.

«В случае признания судом сделки недействительной надо ввести правило встречного исполнения — если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что залоговое состояние должно быть ограничено одним годом, в рамках которого необходимо вернуть покупателю его деньги. В противном случае квартира должна остаться у покупателя, добавил он.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести «период охлаждения» при покупке квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами