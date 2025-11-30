В Госдуме предложили ввести меры защиты покупателей от «схемы Долиной»

В Госдуме предложили ввести механизм удержания недвижимости у покупателя в качестве залога на период возврата денег продавцом в случае признания сделки недействительной по судебному решению. Об этом РИА Новости сообщил автор инициативы, первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Речь идет о случаях, когда продавцы после получения денежных средств отказываются передавать недвижимость покупателю, ссылаясь на то, что пострадали от мошенничества. При этом после признания сделки недействительной, собственность возвращается продавцу, а покупатель остается без денег и жилья.

Такие случаи участились после аналогичного прецедента с артисткой Ларисой Долиной, вернувшей проданную квартиру в ходе судебного разбирательства (отсюда неофициальное название «схема Долиной»).

По словам депутата Кошелева, если акт купли-продажи уже совершен, но продавец якобы не осознавал свои действия, необходимо обезопасить ответчика соответствующим образом.

«В случае признания судом сделки недействительной надо ввести правило встречного исполнения — если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что залоговое состояние должно быть ограничено одним годом, в рамках которого необходимо вернуть покупателю его деньги. В противном случае квартира должна остаться у покупателя, добавил он.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести «период охлаждения» при покупке квартиры.