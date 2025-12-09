Украине выставили многомиллионный счет по долгам

Украина 9 декабря должна заплатить Международному валютному фонду (МВФ) более $170 млн по долгам. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно графику платежей МВФ, Украина 9 декабря должна заплатить почти 126 млн единиц специальных прав заимствования (SDR), которые являются внутренним платежным средством фонда. Если конвертировать эту сумму в американскую валюту по официальному курсу МВФ, то получится $171,4 млн, подсчитали в агентстве.

Общий долг Украины перед фондом сейчас составляет более $14 млрд. Ожидается, что он продолжит расти после того, как в конце ноября МВФ сообщил о предварительном соглашении, в рамках которого Киеву будет предоставлено дополнительное финансирование на еще $8,2 млрд.

В ноябре Национальный банк Украины (НБУ) подсчитал, что государственный долг страны в пересчете на одного человека достиг отметки в $6821. Общая сумма задолженности Украины оценивается в $191 млрд. Из этой суммы 74,5% ($142,295 млрд) приходится на внешние обязательства.

В Киеве подсчитали, что для погашения существующей задолженности может потребоваться около 35 лет. При этом, в случае продолжения военных действий, к 2026 году долг может увеличиться еще на $60–70 млрд.

