На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украине выставили многомиллионный счет по долгам

РИА Новости: Украина 9 декабря должна заплатить МВФ более $170 млн по долгам
true
true
true
close
Стрингер/РИА Новости

Украина 9 декабря должна заплатить Международному валютному фонду (МВФ) более $170 млн по долгам. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно графику платежей МВФ, Украина 9 декабря должна заплатить почти 126 млн единиц специальных прав заимствования (SDR), которые являются внутренним платежным средством фонда. Если конвертировать эту сумму в американскую валюту по официальному курсу МВФ, то получится $171,4 млн, подсчитали в агентстве.

Общий долг Украины перед фондом сейчас составляет более $14 млрд. Ожидается, что он продолжит расти после того, как в конце ноября МВФ сообщил о предварительном соглашении, в рамках которого Киеву будет предоставлено дополнительное финансирование на еще $8,2 млрд.

В ноябре Национальный банк Украины (НБУ) подсчитал, что государственный долг страны в пересчете на одного человека достиг отметки в $6821. Общая сумма задолженности Украины оценивается в $191 млрд. Из этой суммы 74,5% ($142,295 млрд) приходится на внешние обязательства.

В Киеве подсчитали, что для погашения существующей задолженности может потребоваться около 35 лет. При этом, в случае продолжения военных действий, к 2026 году долг может увеличиться еще на $60–70 млрд.

Ранее в МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем всей мировой экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами