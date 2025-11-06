На каждого жителя Украины приходится долг почти в $7 тысяч

Государственный долг Украины в пересчете на одного человека достиг отметки в $6821. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Общая сумма задолженности Украины оценивается в $191 млрд. Из этой суммы 74,5% ($142,295 млрд) приходится на внешние обязательства. Если исходить из оценки численности населения на подконтрольной Украине территории (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), то внешний долг на одного жителя составляет $5081, а внутренний долг — еще $1740.

Если принять во внимание украинцев, проживающих в странах Европейского Союза (около 4,5 млн человек), сумма долга на одного гражданина несколько уменьшается: внешний долг составит $4378, а внутренний — $1498. Однако, согласно данным Института демографии и социальных исследований, значительная часть уехавших граждан не планирует возвращаться в страну и не видит своего будущего на Украине.

В Киеве подсчитали, что для погашения существующей задолженности может потребоваться около 35 лет. При этом, в случае продолжения военных действий, к 2026 году долг может увеличиться еще на $60–70 млрд.

