Трамп считает Макдоналдс одной из самых выдающихся компаний

Трамп назвал Макдоналдс одной из величайших компаний в мировой истории
Doug Mills/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Макдоналдс одной из самых выдающихся и успешных организаций за всю историю. Об этом пишет РИА Новости.

«Вы работаете в невероятной компании. И я рад находиться здесь с мужчинами и женщинами, которые на самом деле являются сердцем и душой одной из величайших, самых уважаемых и самых успешных компаний в истории мира», – заявил Трамп, выступая на мероприятии, организованном компанией Макдоналдс.

Во время своей избирательной кампании Трамп даже на короткое время «устроился» в Макдоналдс, надев фирменный фартук и раздавая посетителям картофель фри. Примечательно, что его политический оппонент, вице-президент США Камала Харрис, также неоднократно упоминала о своем опыте работы в McDonald's на предвыборных встречах, что, в свою очередь, вызвало у Трампа определенные сомнения.

История Макдоналдс началась в 1940 году, когда братья Дик и Мак Макдональды основали компанию. Их первый ресторан появился в Сан-Бернардино, штат Калифорния. В 1948 году компания впервые в мире представила и внедрила принципы «быстрого обслуживания» в сфере общественного питания.

Ранее Макдоналдс зарегистрировал товарный знак «Биг Тейсти».

