На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

McDonald's запатентовал в России свой слоган до 2034 года

McDonald's зарегистрировал в Роспатенте слоган I'm lovin' it
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Американская корпорация McDonald's зарегистрировала в Роспатенте свой слоган — I'm lovin' it. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. Права на товарный знак будут закреплены за организацией до декабря 2034 года.

«В документах указаны продукты, для которых можно использовать бренд. Среди них сэндвичи, газированная вода, молочные напитки, соусы, десерты, кофе, картофель фри и другие товары. Также действие знака распространяется на услуги ресторанов и доставки еды и напитков», — сообщили в сервисе.

Слоган «I'm Lovin' It» компания McDonald's использует с 2003 года. В переводе на русский язык — «То, что я люблю».

«Макдональдс» ушел из России в 2022 году. В июне того же года ООО «Макдоналдс» сменило название на ООО «Система Пбо», под которым работают рестораны быстрого обслуживания «Вкусно — и точка».

Ранее дизайнера оштрафовали почти на 700 тысяч рублей за незаконное использование бренда «Love is…».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами