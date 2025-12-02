McDonald's запатентовал в России свой слоган до 2034 года

Американская корпорация McDonald's зарегистрировала в Роспатенте свой слоган — I'm lovin' it. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. Права на товарный знак будут закреплены за организацией до декабря 2034 года.

«В документах указаны продукты, для которых можно использовать бренд. Среди них сэндвичи, газированная вода, молочные напитки, соусы, десерты, кофе, картофель фри и другие товары. Также действие знака распространяется на услуги ресторанов и доставки еды и напитков», — сообщили в сервисе.

Слоган «I'm Lovin' It» компания McDonald's использует с 2003 года. В переводе на русский язык — «То, что я люблю».

«Макдональдс» ушел из России в 2022 году. В июне того же года ООО «Макдоналдс» сменило название на ООО «Система Пбо», под которым работают рестораны быстрого обслуживания «Вкусно — и точка».

Ранее дизайнера оштрафовали почти на 700 тысяч рублей за незаконное использование бренда «Love is…».