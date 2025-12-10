На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили причину роста тарифов на ЖКУ в 2026 году

Эксперт Стаканчиков: рост тарифов на ЖКУ необходим для обеспечения надежности
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России увеличатся почти на 18%. Причиной такого пересмотра будет переход к новой модели тарифного регулирования. Об этом «Известиям» рассказал директор компании «Теплоком» Степан Стаканчиков.

Специалист напомнил, что с 1 января индексация составит 1,7% для всех регионов, а основное повышение будет происходить с 1 октября. При этом в одних субъектах суммарный рост может составить более 40%, а в других – примерно 9-10%. По его словам, новая модель тарифного регулирования будет направлена на финансовую устойчивость коммунального сектора и привлечение инвестиций в модернизацию систем.

Эксперт отметил, что повышение тарифов является вынужденной мерой, которая позволит обеспечить надежность и качество коммунальных услуг.

«Высокий уровень износа сетей, который в среднем по стране превышает 60%, требует масштабных инвестиций. Новые тарифы позволят финансировать программы по замене труб, теплотрасс и внедрению интеллектуальных систем учета, что в конечном итоге приведет к снижению аварийности и справедливым расчетам для потребителей», — объяснил он.

По словам специалиста, различия по регионам связаны с нынешним состоянием инфраструктуры и стоимостью производства ресурсов. Значительный рост тарифов планируется в субъектах, сети в которых в более изношенном состоянии.

Стаканчиков посоветовал внимательно контролировать расход коммунальных ресурсов и сверять начисления, указанные квитанциях. Необходимо отмечать резкие изменения в суммах платежей и обращаться в управляющую компанию. Помимо этого, специалист напомнил, что для социально уязвимых категорий россиян действует механизм жилищных субсидий.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов до этого говорил, что многодетные семьи в России могут получить скидку в размере не менее 30% на оплату ЖКУ. Он отметил, что размер скидки устанавливают власти регионов.

Ранее пенсионерам объяснили, как снизить платежки за коммуналку.

