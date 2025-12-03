Многодетным семьям напомнили о скидках на услуги ЖКХ

Депутат Колунов: многодетные могут рассчитывать на 30% скидки на оплату ЖКУ

Многодетные семьи в России могут получить скидку в размере 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Размер скидки устанавливают власти регионов.

«В каждом регионе размер скидки свой, однако минимальный размер установлен федеральным законом и составляет 30%», — сказал он, отметив, что в Подмосковье скидка может достигать 50%.

Депутат подчеркнул, что скидка на оплату ЖКУ начисляется автоматически, как только семья становится многодетной.

Кроме того, многодетные семьи могут получить освобождение от платы за содержание жилого помещения, компенсацию за взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также субсидии и пособия, которые помогают покрыть расходы на коммунальные услуги.

О полагающихся льготах можно узнать на «Госуслугах» или в МФЦ.

В ноябре правительство утвердило предельные значения индексации платы за ЖКУ на 2026 год. С начала года тарифы вырастут в среднем на 1,7%. При этом с 1 октября ожидается более заметный рост. Наибольшее повышение произойдет в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%). В Москве тарифы увеличатся на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%.

Ранее в Госдуме раскритиковали платные цифровые квитанции ЖКУ.