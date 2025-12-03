На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Многодетным семьям напомнили о скидках на услуги ЖКХ

Депутат Колунов: многодетные могут рассчитывать на 30% скидки на оплату ЖКУ
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Многодетные семьи в России могут получить скидку в размере 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Размер скидки устанавливают власти регионов.

«В каждом регионе размер скидки свой, однако минимальный размер установлен федеральным законом и составляет 30%», — сказал он, отметив, что в Подмосковье скидка может достигать 50%.

Депутат подчеркнул, что скидка на оплату ЖКУ начисляется автоматически, как только семья становится многодетной.

Кроме того, многодетные семьи могут получить освобождение от платы за содержание жилого помещения, компенсацию за взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также субсидии и пособия, которые помогают покрыть расходы на коммунальные услуги.

О полагающихся льготах можно узнать на «Госуслугах» или в МФЦ.

В ноябре правительство утвердило предельные значения индексации платы за ЖКУ на 2026 год. С начала года тарифы вырастут в среднем на 1,7%. При этом с 1 октября ожидается более заметный рост. Наибольшее повышение произойдет в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%). В Москве тарифы увеличатся на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%.

Ранее в Госдуме раскритиковали платные цифровые квитанции ЖКУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами