На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл работающий способ накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Экономист Овечкин: правило 50/30/10/10 поможет оформить ипотеку
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Накопить на первоначальный взнос по ипотеке многим кажется нереализуемой задачей. Однако грамотное распределение средств позволяет достичь этой цели. Об этом в беседе с РИАМО сообщил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

«Можно воспользоваться известным финансовым принципом «Сначала заплати себе». В день зарплаты сразу же переводите целевую сумму (например, 10-15%) на отдельный «ипотечный» счет. Считайте это таким же обязательным платежом, как коммунальные услуги. Вы не увидите этих денег, а значит, и не потратите», — объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, можно воспользоваться правилом 50/30/10/10, при котором 50% дохода тратятся на обязательные расходы (аренда, коммуналка, продукты, проезд), 30% — на жизнь и досуг (хобби, отдых, общепит, одежда), 10% уходят на накопления и инвестиции, и еще 10% — уже в счет первоначального взноса по ипотеке.

Как напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, с 2026 года граждане не смогут оформлять льготную ипотеку на одного из членов семьи или знакомых. Подобные действия, по его мнению, превращали соцпрограмму в инструмент для заработка. При этом парламентарий уточнил, что возможность привлекать дополнительных заемщиков сохраняется при условии, что заработков семьи не хватает на покупку жилья.

Ранее в Госдуме рассказали, что будет влиять на стоимость квартир в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами