Эксперт раскрыл работающий способ накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Накопить на первоначальный взнос по ипотеке многим кажется нереализуемой задачей. Однако грамотное распределение средств позволяет достичь этой цели. Об этом в беседе с РИАМО сообщил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

«Можно воспользоваться известным финансовым принципом «Сначала заплати себе». В день зарплаты сразу же переводите целевую сумму (например, 10-15%) на отдельный «ипотечный» счет. Считайте это таким же обязательным платежом, как коммунальные услуги. Вы не увидите этих денег, а значит, и не потратите», — объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, можно воспользоваться правилом 50/30/10/10, при котором 50% дохода тратятся на обязательные расходы (аренда, коммуналка, продукты, проезд), 30% — на жизнь и досуг (хобби, отдых, общепит, одежда), 10% уходят на накопления и инвестиции, и еще 10% — уже в счет первоначального взноса по ипотеке.

Как напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, с 2026 года граждане не смогут оформлять льготную ипотеку на одного из членов семьи или знакомых. Подобные действия, по его мнению, превращали соцпрограмму в инструмент для заработка. При этом парламентарий уточнил, что возможность привлекать дополнительных заемщиков сохраняется при условии, что заработков семьи не хватает на покупку жилья.

