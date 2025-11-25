На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили о росте средних ставок по вкладам в банках

«Финуслуги»: средние ставки по вкладам в банках выросли почти для всех сроков
close
Depositphotos

В топ-20 крупнейших российских банков выросли средние ставки по вкладам почти для всех сроков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».

«После заседания Банка России средняя доходность по вкладам в топ-20 банках выросла почти на всех сроках — от полугода до трех лет. Наибольший рост продемонстрировали трехлетние вклады, средняя ставка по которым превысила 10% впервые с августа 2025 года», — говорится в сообщении организации.

По данным маркетплейса, по состоянию на 24 ноября, средняя ставка по вкладу на шесть месяцев выросла на 0,12 п.п., до 14,66%. При этом для вкладов на срок в один и два года — до 13,27% и 10,92% соответственно. Рост составил 0,1 п.п.

11 ноября эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал «Газете.Ru», что средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках опустится до 14,5% в 2026 году. По его словам, средняя ставка, как правило, четко следует за ключевой ставкой и выше нее примерно на 1 процентный пункт.

Ранее россиянам назвали лучший месяц для открытия вклада в банке.

