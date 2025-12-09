На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван комфортный курс доллара

Инвестстратег Бахтин: комфортный для экономики курс доллара — до 95 рублей
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара, который является комфортным для российской экономики, составляет 90–95 рублей. Об этом «Газете.Ru» сказал инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Курс на уровне 90–95 рублей за доллар больше бы отвечал интересам российской экономики. Более дорогая американская валюта априори негативна с точки зрения российских потребителей — импортные товары, зарубежные туры становятся дороже. Российские импортеры тоже не заинтересованы в более дорогой валюте, но уровень 90+ для них некритичен, куда важнее уровень процентных ставок и спроса в экономике», — отметил Бахтин.

По данным Investing.com, 8 декабря доллар стоил 75,5–77,6 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской более чем на 23 рубля.

Курс рубля растет к доллару, вопреки декабрьским традициям, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. Он пояснил, что обычно рубль дешевеет в конце года из-за сокращения профицита торгового баланса и повышенного потребительского спроса, однако сейчас этого не происходит. По словам Шепелева, спрос на зарубежную валюту в России сейчас низкий, что толкает вверх курс рубля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом доллара до конца года.

