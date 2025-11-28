Частные клиники начали передавать анализы на «Госуслуги». Чем это грозит водителям

Данные медицинских исследований россиян из частных клиник начали появляться на «Госуслугах». И хотя сейчас в Минцифры говорят, что это не будет иметь последствий, с 2027 года врачебная информация может использоваться при аннулировании автомобильных прав по медицинским показаниям, убеждены юристы.

Медицинские данные врачебных приемов и обследований россиян из частных клиник, работающих в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС), стали доступны в их аккаунтах на «Госуслугах», обратили внимание авторы инсайдерского Telegram-канал No Limits.

«Это касается не только посещения врачей по ОМС, но и ДМС, а также любых других частных врачей, которые работают в рамках правового поля.

Это означает, что любые обращения с алкогольными интоксикациями, фобиями и прочими расстройствами, несовместимыми со статусом водителя, теперь доступны для профильных госорганов»,

— говорится в публикации паблика.

В электронную медкарту подгружаются данные о приеме у врача, а также о результатах диагностики по разным заболеваниям. Эту информацию подтвердил и корреспондент «Газеты.Ru», обнаружив в своем профиле недавнее заключение врача частной клиники в списке уведомлений госпортала.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, на «Госуслугах» в блоке «Документы», в разделе «Здоровье» доступен сервис «Медицинские документы». Он позволяет пользователям, у которых есть подтвержденная учетная запись и выданное на портале согласие на обработку персональных данных, просматривать и скачивать электронные медицинские документы — свои и своих детей.

«Документы не аккумулируются и не хранятся на «Госуслугах». Информация поступает в личный кабинет пользователя портала из Федерального реестра электронных медицинских документов (РЭМД) Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Минздрава России.

Данные доступны только пользователям «Госуслуг». Сотрудники организаций и ведомств не имеют доступа к медицинским документам гражданина. Но при желании пользователь может предоставлять электронные документы в различные организации по месту требования»,

— подчеркнули в министерстве.

Разминка перед началом

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что отображение на «Госуслугах» медицинских данных не только из государственных, но и частных медучреждений может свидетельствовать о подготовительной работе перед внедрением в России обязанности для врачей сообщать в МВД о выявленных у граждан противопоказаниях к вождению с тем, чтобы ГИБДД могла направлять водителей на внеочередную медкомиссию.

«Подключение к массиву информации частных клиник, на мой взгляд, безусловно говорит о том, что в настоящий момент ведется подготовительная работа, есть дорожная карта. Все сводится к тому, что,

когда люди обращаются в частные учреждения, это уже не будет защищать их, в случает наличия противопоказаний,

от доступности этой информации государству при обмене данных», — сказал «Газете.Ru» автоюрист Сергей Смирнов.

Ранее вся медицинская информация, доступная на «Госуслугах», была подвязана только на госструктуры – поликлиники и другие медучреждения, которые работают в основном по программе ОМС, добавил он.

Юрист напомнил, что с 2027 года в России планируется ввести практику межведомственного взаимодействия между Минздравом и МВД на предмет передачи врачами в ГИБДД сведений о противопоказаниях к вождению, выявленных у граждан, обратившихся в медицинские учреждения.

ГИБДД пока что не имеет доступа к информации, содержащейся в личных медкартах граждан на «Госуслугах», знает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«В ГИБДД с 1 марта 2027 года будет специально направляться информация из медучреждений,

если при какой-либо процедуре будет обнаружено заболевание, которое является противопоказанием к вождению», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» Радько.

По его словам, загрузка в общие медкарты информации не только от государственных, но и частных больниц означает, что частные клиники включаются в электронный документооборот.

С 1 марта 2027 года водителю с выявленными противопоказаниями будет предлагаться в течение трех месяцев пройти внеочередное медицинское освидетельствование. Если этого не сделать, то права будут аннулированы, если сделать – решение будет принято в зависимости от результатов, напомнил адвокат.

«Когда система заработает, частные клиники смогут передавать информацию не в «Госуслуги», а напрямую в ГИБДД.

Канал только другой будет, и все», — полагает Радько.

«Газета.Ru» направила в пресс-службы МВД, Минздрава и Минцифры России вопросы о том, доступны ли медданные россиян из государственных и частных клиник сотрудникам МВД в рамках межведомственного взаимодействия для выявления граждан с противопоказаниями к вождению и будут ли использоваться для ревизии выданных водительских прав. На момент публикации ответы из министерств в редакцию не поступили.

Нормативная база принята

Законопроект, расширяющий полномочия ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений по медицинским показаниям, Госдума приняла во втором и третьем чтениях 24 июня 2025 года. Уже 7 июля закон подписал президент России Владимир Путин. Документом, вступающим в силу с 1 марта 2027 года, внесены поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». В число болезней, при которых ГИБДД сможет аннулировать ранее выданные права, входят, в частности,

общие расстройства психологического развития, эпилепсия, шизофрения, шизотипические расстройства личности,

слепота и аномалия цветового зрения.

На прохождение внеочередной медкомиссии гражданину дается три месяца. Подтверждение болезни или неявка на осмотр будут основанием для прекращения действия его водительских прав. В настоящее время МВД не имеет возможности отследить водителей с медицинскими противопоказаниями до истечения срока действия их водительских прав, сообщали «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.