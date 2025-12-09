В России предложили снизить пенсионный возраст матерям

В России необходимо снизить пенсионный возраст матерям — женщины должны выходить на пенсию в 55 лет, и мамы детей дошкольного и младшего школьного возраста в первую очередь. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

По его словам, в адрес Госдумы поступают обращения от граждан, которые просят снизить пенсионный возраст для женщин, имеющих детей дошкольного и (или) младшего школьного возраста.

«Дети — наше настоящее и будущее. Семья была и остается одной из основных традиционных ценностей россиян. Все больше женщин рожают детей и после 40 лет.

Считаю предложение снизить пенсионный возраст для матерей детей дошкольного и (или) младшего школьного возраста актуальным и целесообразным.

Убежден, что необходимо вернуть прежний пенсионный возраст — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. И мамы малышей должны быть одними из первых, кого коснутся данные изменения», — отметил Никитин.

По его словам, поддержка государства позволит женщинам больше времени проводить с детьми, тщательнее следить за своим здоровьем и здоровьем ребенка.

В 2025 году никто из россиян по возрасту не выходит на страховую пенсию по старости. В 2026 году на пенсию выйдут женщины 59 лет и мужчины 64 лет, с 2028 года — 60 лет и 65 лет соответственно.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года вырастут как пенсии, так и другие соцвыплаты.