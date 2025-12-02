Россиян предупредили о разрыве между средней и социальной пенсиями

Разница между размерами страховой пенсии по старости и социальной пенсией уже сейчас составляет около 10 тыс. рублей и будет продолжать расти. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В связи с приоритетным повышением страховых пенсий между средним размером страховой пенсии по старости и социальной пенсией разница уже сегодня составляет порядка 10 тыс. рублей и будет продолжать расти. Размеры пенсий, в том числе их минимальный размер, ежегодно растут, индексация производится не ниже, чем на процент инфляции. В 2026 году страховые пенсии для более чем 38 млн получателей будут проиндексированы с 1 января 2026 года на 7,6%, то есть выше уровня прогнозного значения годовой инфляции. Социальная пенсия будет повышена с 1 апреля 2026 года на 6,8% — уровень инфляции за 2025 год по данным Росстата», — отметила Бессараб.

По ее словам, социальная пенсия назначается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста при недостижении по каким-либо причинам человеком показателей по страховому стажу в 15 лет (входит период службы в армии, ухода за ребенком до полутора лет и другие не страховые периоды) и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Показатели установлены законодательно и меняться не будут, подчеркнула Бессараб.

По ее словам, при этом важным становится самостоятельное накопление пенсионных сбережений, дополнительное пенсионное обеспечение, вступление самозанятых граждан в добровольные взаимоотношения с Социальным фондом РФ и формирование пенсионных прав на будущее. Сегодня порядка 550 тыс. самозанятых уже формируют свою пенсию на добровольной основе, констатировала депутат.

Она подчеркнула, что ни один пенсионер в России не получает пенсию меньше, чем установленный уровень прожиточного минимума пенсионера в соответствующем субъекте Российской Федерации. Если размер прожиточного минимума в субъекте меньше, чем федеральный, социальная доплата до уровня федерального ПМ осуществляется из федерального бюджета, пояснила Бессараб. Если региональный ПМ выше, как, например, в Москве, доплату осуществляет регион, заключила парламентарий.

В 2026 году на пенсию в России выйдут женщины 59 лет и мужчины 64 лет.

Согласно статистике Социального фонда РФ, средняя пенсия россиян по старости составила почти 25,2 тыс. рублей в месяц по данным на 1 октября 2025 года. Средняя пенсия работающих пенсионеров достигла 22,4 тыс. рублей, а неработающих — 25,8 тыс. рублей.

Ранее россиянам напомнили о нескольких повышения пенсии в 2026 году.