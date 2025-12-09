На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам пообещали реальный рост доходов

Аналитик Васильев: реальный рост доходов россиян составит 1–2% в 2026 году
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Реальный рост доходов россиян продолжится в 2026 году и составит 1–2%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«По нашим оценкам, в следующем году реальный рост доходов домохозяйств продолжится, однако станет более умеренным — вблизи 1–2% годовых. Этому будет способствовать все еще высокий рост зарплат граждан вследствие дефицита кадров в экономике. Кроме того, высокие процентные рублевые ставки будут обеспечивать значимые доходы по депозитам россиян», — отметил Васильев.

По оценке Росстата, в январе — июне 2025 года реальные располагаемые доходы россиян оказались на 7,8% выше, чем год назад. В разбивке по кварталам динамика выглядит так: в первом квартале 2025 года прирост доходов составил 8,7% в годовом выражении, во втором квартале — 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Минэкономразвития ожидает, что по итогам всего 2025 года реальные располагаемые доходы граждан в целом прибавят 5,9%. При этом в третьем квартале темпы роста начали замедляться: показатель увеличился на 8,5% в годовом исчислении.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян растут пятый год подряд.

