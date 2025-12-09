На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали главные средства для сдерживания инфляции

Специалист Ферапонтов: ключевая ставка является основой для сдерживания инфляции
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ключевая ставка Центробанка является основным инструментом для снижения инфляции. Об этом RuNews24.ru заявил cтарший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Он отметил, что целевым уровнем инфляции является 4%. К другим инструментам для сдерживания показателя он отнес макронадбавки по операциям Банка России, которые влияют на стоимость денежных ресурсов и «стоимость» активных операций для банков.

«В инструментарии Банка России остаются инструменты валютных интервенций в рамках покупки-продажи валюты, которые могут оказать влияние на рынок путем прямого участия, но этот механизм применяется при прямой угрозе валютной стабильности национальной валюты и не применяется вне «кризисных» ситуаций», — добавил Ферапонтов.

Член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев до этого говорил, что инфляция в России к концу 2025 года может достичь показателя в 6-7%. Он отметил, что в 2024 году инфляция достигла достаточно высокого уровня. Однако теперь в стране фиксируется тренд на снижение показателя.

Канаев добавил, что в последние два года наблюдается также значительный рост заработных плат, который существенно опережает инфляцию. Этому, в том числе, способствует крайне низкий уровень безработицы, заключил он.

Ранее Новак заявил о снижении инфляции в России.

