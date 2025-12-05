В Госдуме ответили, какой будет инфляция к концу 2025 года

Депутат Канаев: инфляция в России к концу 2025 года может составить 6-7%

Инфляция в России к концу 2025 года может достичь показателя в 6-7%. Об этом заявил член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев, передает Дума ТВ.

«По крайней мере, именно такой уровень прогнозируют эксперты, в том числе представители Центробанка. Одна из задач — снизить уровень инфляции, при этом сохранив возможность для экономики развиваться», — сказал депутат.

Он отметил, что в 2024 году инфляция достигла достаточно высокого уровня. Однако теперь в стране фиксируется тренд на снижение показателя. Канаев добавил, что в последние два года наблюдается также значительный рост заработных плат, который существенно опережает инфляцию. Этому, в том числе, способствует крайне низкий уровень безработицы, заключил он.

Вице-премьер РФ Александр Новак до этого говорил, что экономика России находится на этапе снижения инфляции. По его словам, российская экономика, несмотря на давление со стороны западных государств и трудности последних годов «такие рекордные цифры и показала - самое главное - свою устойчивость и возможность двигаться вперед».

