На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме ответили, какой будет инфляция к концу 2025 года

Депутат Канаев: инфляция в России к концу 2025 года может составить 6-7%
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Инфляция в России к концу 2025 года может достичь показателя в 6-7%. Об этом заявил член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев, передает Дума ТВ.

«По крайней мере, именно такой уровень прогнозируют эксперты, в том числе представители Центробанка. Одна из задач — снизить уровень инфляции, при этом сохранив возможность для экономики развиваться», — сказал депутат.

Он отметил, что в 2024 году инфляция достигла достаточно высокого уровня. Однако теперь в стране фиксируется тренд на снижение показателя. Канаев добавил, что в последние два года наблюдается также значительный рост заработных плат, который существенно опережает инфляцию. Этому, в том числе, способствует крайне низкий уровень безработицы, заключил он.

Вице-премьер РФ Александр Новак до этого говорил, что экономика России находится на этапе снижения инфляции. По его словам, российская экономика, несмотря на давление со стороны западных государств и трудности последних годов «такие рекордные цифры и показала - самое главное - свою устойчивость и возможность двигаться вперед».

Ранее было названо условие для двузначной инфляции в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами