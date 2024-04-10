В Госдуме утвердили новый порядок определения размера оплаты переработок

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об изменении порядка определения размера оплаты сверхурочных рабочих часов. Информация об этом появилась на сайте Думы.

Согласно документу, переработки будут оплачивать исходя из размера зарплаты, опираясь на системы оплаты труда, которые использует работодатель, что будет включать компенсации и стимулирующие выплаты. Первые два часа сверхурочной работы будут оплачиваться в полуторном размере, а за последующие часы работник получит двойной оклад. Кроме того, размер платы за переработки можно будет определять отдельным соглашением между сотрудником и его работодателем.

Закон был разработан Думой в ответ на решение Конституционного суда, который признал не соответствующим Конституции РФ положение ч. 1. ст. 152 Трудового кодекса, согласно которому сверхурочную работу оплачивают исходя из одной составляющей зарплаты без учета стимулов и компенсаций.

Документ вступит в силу 1 сентября текущего года.

В феврале фракция ЛДПР предложила обязать работодателей оплачивать сверхурочную работу в двойном размере с первого часа такой переработки, а не с третьего.

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