Отмена скидок. Почему банки усилили давление на маркетплейсы?

Крупнейшие российские банки обратились в правительство с предложением запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок картами аффилированных структур. В письме в правительство, ЦБ и администрацию президента банки настаивают на введении единой цены вне зависимости от способа оплаты. Эксперты, депутаты и представители онлайн-ретейла предупреждают: такая мера приведет к росту цен на 15–35%, ударит по семейным бюджетам и ускорит инфляцию.

Реакция на инициативу

Экспертное сообщество выступило против инициативы банков. Так, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что отмена скидок практически гарантированно приведет к росту цен, вплоть до 35%.

По его мнению, проблема заключается не в лояльности маркетплейсов, а в том, что банки боятся конкуренции. Он отметил, что онлайн-площадки предлагают низкую стоимость транзакций и делятся экономией с покупателями, тогда как банки не стремятся расширять собственные программы кешбэков на покупки в маркетплейсах.

Обеспокоенность выразили и в Госдуме РФ. В частности, глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов направил запросы в Минпромторг и Минэкономразвития, указав, что возможная отмена скидок является социально чувствительной темой, особенно в преддверии новогоднего сезона.

По его словам, именно доступная цена и заметные дисконты делают онлайн-площадки ключевым каналом покупок для граждан с невысокими доходами. Нилов подчеркнул, что депутаты получают обращения россиян, которые просят сохранить существующие механизмы удешевления товаров.

Позиция маркетплейсов

Представители маркетплейсов, включая Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет», называют предложения банков попыткой ограничить цифровые платформы и предупреждают, что запрет скидок ударит по 85 млн покупателей и сотням тысяч предпринимателей.

По данным компаний, каждая российская семья экономит на площадках до 55 тыс. рублей в год, и отмена дисконтов может привести к удорожанию товаров минимум на 15–20% и ускорению инфляции.

Россияне против

Резко против предложения банков выступили и граждане. По данным ВЦИОМ, почти две трети россиян считают инициативу крупнейших банков запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате картами их банков несправедливой.

Покупатели видят в этом попытку ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных условий, а также ожидают рост цен и ухудшение положения малого и среднего бизнеса. Большинство воспринимает возможный запрет как удар по собственному кошельку и меру, которая проводится в интересах крупных игроков, а не людей.

Мнение экспертов и бизнес-сообщества

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов напомнил, что конфликт уходит корнями в высокие комиссии за эквайринг.

«Ее бремя особенно ощутимо для компаний с почти стопроцентным безналичным расчетом. Показательно, что когда в 2022 году комиссию ограничили для поддержки бизнеса, банки отреагировали волной возмущения. Их главным аргументом стало вынужденное сокращение программ лояльности, что, по их словам, ударяло по кошельку конечного потребителя», — сказал он.

По его словам, именно огромные издержки онлайн-ретейлеров на банковское обслуживание послужили драйвером в создании своих банков.

«При этом сама логика банков сегодня выглядит противоречивой: они десятилетиями строили бизнес на пакетных предложениях, где эквайринг неотделим от РКО или кредита, зарплатного проекта, страхования и иных экосистемных услуг, но теперь схожие экосистемные модели маркетплейсов называют недобросовестной конкуренцией», — добавил Соколов.

Он отметил, что конфликт обнажает системную проблему и вынуждает пересмотреть сложившуюся архитектуру закрытых банковских экосистем. По его мнению, это может стать поводом для переосмысления закрытых банковских экосистем и построения более конкурентной среды.

Председатель общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», правозащитник Артур Шлыков назвал инициативу попыткой переложить издержки на потребителей.

«Банки всерьез решили убедить страну в том, что главная угроза экономике – не рекордные комиссии, не навязанные услуги и не собственные экосистемы с закрытыми правилами, а скидки на товары на маркетплейсах», — считает он.

Правозащитник подчеркнул, что вместо того чтобы объяснять, куда исчезают триллионы прибыли, банки пытались выставить обычных покупателей чуть ли не виновниками всех финансовых бед.

«И теперь эти же покупатели, по их мнению, должны смириться с тем, что перед Новым годом у них из кармана тихо высчитывают еще пару тысяч рублей ради «восстановления справедливости»? Нет, это не забота о рынке – это прикрытая красивыми словами попытка заработать еще больше», — добавил Шлыков.

Политическая и социальная критика

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов напомнил о неравенстве условий в регионах. По его словам, крупным банкам стоило бы задуматься о том, что жизнь многих россиян отличается от той картины мира, которую они наблюдают из собственных офисов.

«Важно понимать, что Россия – огромная страна, где значительная часть населения живет далеко от столичных центров комфорта и удобства. В небольших городах и поселениях с численностью жителей менее 10 тыс. человек зачастую ограничены возможности выбора товаров и услуг. Для организаций, обладающих внушительными прибылями, важно учитывать социальную ответственность перед гражданами», — сказал он.

В свою очередь, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин связал инициативу с сезоном повышенных расходов.

«Банки, на которые в 2024 году пришлось 2,5 трлн рублей прибыли, увидели для себя угрозу в гражданах, которые имеют возможность экономить на товарах ежедневного спроса. И что характерно, все это беспокойство про якобы упущенные налоги и работу маркетплейсов «в убыток и за счет государства» началось ровно перед Новым годом, когда люди активно закупают подарки для близких», — отметил он.

Депутат считает, что банки прикрывают интересами государства свой банальный интерес, пытаясь направить финансовые потоки в свою сторону.