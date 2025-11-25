Основательница Wildberries назвала последствия запрета скидок на маркетплейсах

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Основательница WB Ким: запрет скидок на маркетплейсах разгонит инфляцию
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Основательница Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ), председатель комитета по цифровым платформам «Деловой России» Татьяна Ким в письме к Центробанку, правительству РФ и Федеральному собранию заявила, что запрет скидок на маркетплейсах разгонит инфляцию в стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Ким, банками движет в первую очередь желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, а также сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов.

«К чему это приведет? К стагнации российского бизнеса, разгону инфляции, радикальному ухудшению конкурентной среды», — отметила Ким.

По ее словам, у крупных банков есть возможность предлагать выгоду для своих клиентов при покупках на маркетплейсах, но «делают это лишь единицы». При этом участники интернет-торговли не ограничивают банки в развитии их программ лояльности на маркетплейсах.

21 ноября Ким говорила, что крупнейшие российские банки, которые выдвинули идею отмены скидок на маркетплейсах, преследуют единственную цель — «цинично уничтожить конкурентов».

Основательница маркетплейса призвала «играть по-честному» и ставить во главу угла интересы страны, а также предпочтения людей и их благополучие.

Ранее россиян предупредили о росте цен при запрете программ лояльности на маркетплейсах.

