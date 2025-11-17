В России обсудят реформу ИНН

Минфин России рассмотрит создание нового единого идентификатора для юридических лиц, который может заменить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и единый регистрационный номер страхователя (ЕРНС). Об этом сообщил РБК.

По данным издания, инициатива включена в проект национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Документ планируют утвердить до конца года.

Создание концепции перехода на единый идентификатор входит в комплекс предложений, подготовленных правительством совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и предпринимательскими объединениями. В рамках работы профильные ведомства и рабочая группа представят в правительство доклад о целесообразности такой реформы.

Минфин подтвердил РБК, что рассматривает подобные планы.

В конце октября в Госдуме предупредили о новом витке инфляции из-за налоговой реформы.

Ранее автоэксперт рассказал, насколько в России вырастут тарифы по утильсбору.