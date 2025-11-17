На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России обсудят реформу ИНН

РБК: российские власти обсудят реформу ИНН
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Минфин России рассмотрит создание нового единого идентификатора для юридических лиц, который может заменить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и единый регистрационный номер страхователя (ЕРНС). Об этом сообщил РБК.

По данным издания, инициатива включена в проект национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Документ планируют утвердить до конца года.

Создание концепции перехода на единый идентификатор входит в комплекс предложений, подготовленных правительством совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и предпринимательскими объединениями. В рамках работы профильные ведомства и рабочая группа представят в правительство доклад о целесообразности такой реформы.

Минфин подтвердил РБК, что рассматривает подобные планы.

В конце октября в Госдуме предупредили о новом витке инфляции из-за налоговой реформы.

Ранее автоэксперт рассказал, насколько в России вырастут тарифы по утильсбору.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами