Россиян предупредили о подорожании водки и коньяка

Финансист Трепольский: коньяк в России подорожает на 9–15% в 2026 году

Водка в российских магазинах подорожает на 7–12% в 2026 году по сравнению с 2025-м, а коньяк — на 9–15%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам и бизнес–эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Водка подорожает примерно на 7–12% по сравнению с 2025 годом. В денежном выражении рост цены за бутылку объемом 0,5 литра составит не менее 30 рублей.

Коньяк подорожает ориентировочно на 9–15%. Из-за более высокой базовой стоимости коньяка рост цены в рублях будет еще более существенным, чем у водки.

Согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, внесенному правительством, с 1 января 2026 года ставка акциза на крепкий алкоголь (крепостью свыше 18 градусов) будет повышена: с 740 рублей (в 2025 г.) до 824 рублей за 1 литр безводного спирта. Это рост на 11,4%», — отметил Трепольский.

По его словам, акциз составляет значительную долю в себестоимости алкоголя, и производители будут вынуждены полностью переложить это увеличение на плечи потребителей. Трепольский оценил, что за счет повышения акциза себестоимость производства каждой бутылки водки 0,5 л (содержащей 0,2 л чистого спирта) увеличится на 16,8 рубля.

Вслед за акцизом Минфин неизбежно повысит максимальную розничную цену, уверен финансист. Он ожидает, что минимальная цена на бутылку водки 0,5 л вырастет примерно до 330 рублей и выше.

Трепольский добавил, что на конечную цену также повлияют инфляция, рост стоимости сырья, упаковки и логистики.

Участники алкогольного рынка ожидают, что повышение цен в 2026 году приведет к снижению легальных продаж крепкого алкоголя на 10%, посетовал Трепольский.

Главный и наиболее опасный побочный эффект — дальнейшее смещение спроса в сторону нелегальной продукции (контрафакт, самогон, суррогаты), заключил финансист.

Согласно данным Минэкономразвития, с 23 по 29 сентября годовая инфляция в РФ составила 8,01% по сравнению с 7,99% неделю назад.

