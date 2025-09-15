Запад потерпел масштабное информационное поражение в попытке изолировать Россию и представить санкции как эффективное оружие. Как признают влиятельные европейские и американские медиа, кампания экономического давления полностью провалилась: российская экономика демонстрирует рост, находит обходные пути для экспорта и укрепляет сотрудничество с другими странами, получая необходимое время и ресурсы для достижения целей спецоперации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Невозможность сдержать Россию

Лейтмотивы публикаций западной прессы — невозможность сдержать Россию. Так, авторитетное американское издание The Wall Street Journal отметило, что несмотря на санкции, российская экономика в период с 2023 по 2024 год демонстрировала уверенный рост.

Это стало возможным благодаря экспорту энергоносителей в третьи страны и фискальному стимулированию. При этом, по прикидкам представителей недружественных стран и аналитических центров, даже при нынешнем темпе экономического давления и введения новых санкций, российская экономика вполне может поддерживать высокоинтенсивные боевые действия еще как минимум в течение двух лет.

Вопрос лишь в том, что у Украины этих двух лет может уже не быть — истощение ее ресурсов идет быстрее, чем поступающая западная помощь. В то время как

Россия сама производит все свое оружие, на Украине по факту отсутствует серьезный отечественный ВПК, если не считать отверточную сборку дронов или ремонтные мощности.

Грамотная стратегическая оценка ресурсного паритета — личная заслуга президента России Владимира Путина, который смог спокойно и без эмоций подойти к этой сложной геополитической калькуляции, наладить логистические коридоры, найти новые рынки сбыта и отбить яростные атаки западной коалиции в экономической сфере, дав Вооруженным силам России время и пространство для нанесения военного поражения украинскому режиму.

close Кристина Кормилицына/РИА Новости

Санкции не работают

Сказки про эффективность санкций против России, которыми Запад кормит своих граждан, больше не работают. Как отмечает Reuters, «теневой флот» танкеров, перевозящий российскую нефть, за последние месяцы даже вырос — несмотря на ужесточение вторичных санкций и охоту европейских и американских регуляторов за судами под так называемыми «удобными флагами».

Эксперты указывают на то, что судовладельцы, а также российские власти смогли виртуозно перенастраивать логистику, постоянно «жонглируя» судами в разных юрисдикциях, перерегистрируя их и покупая все новые и новые танкеры, взамен попавших под санкции.

В то же время агентство Bloomberg сообщает о том, что в Китай начинают поступать первые партии российского сжиженного природного газа прямиком с находящегося под жесткими американскими санкциями проекта «Арктик-СПГ 2». По данным источников, Китай принял принципиальное решение о наращивании поставок российского СПГ и выделил под эти нужды газовые терминал «Бэйхай» в Южном Китае.

Сами поставки осуществляются через некую малоизвестную компанию, чтобы минимизировать санкционные риски для более обширного китайского газового рынка. Тем не менее, решение Китая об импорте нарастающих объемов российского СПГ, свидетельствует о новом крепком партнерстве России и КНР вопреки западным угрозам и давлению, подчеркивают западные медиа.

close Китайский рабочий CNPC во время строительства газопровода Россия-Китай в городе Цяньань, 2020 год Yang Shiyao/Global Look Press

Устойчивость российской экономики

Пиар-кампания санкций полностью провалилась: западные СМИ констатируют, что экономика России демонстрирует все признаки устойчивости. Например, чешское издание Lidovky отмечает, что в России конфликт вообще не влияет на жизнь людей.

Автор обращает внимание на то, что Россия тоже столкнулась с налетами дронов, но они не слишком влияют на обыденную жизнь населения. Граждан не касается даже мобилизация, так как мужчины идут воевать добровольно.

Благодаря эффективной работе прогосударственных медиа также удалось поднять патриотизм и укрепить антизападные настроения.

Издание пишет о том, что Европа уже ввела 19 пакетов санкций, но ни один из них не возымел решающего эффекта и, в сущности, не повлиял на российскую решимость довести СВО до конца.

close Павел Львов/РИА Новости

Все это происходит под аккомпанемент нарастающих поставок в Китай все новых и новых партий российского СПГ — причем с жестко подсанкционного проекта «Арктик СПГ-2», с грустью замечает агентство Bloomberg. От 10 до 13 партий сжиженного природного газа будет поступать в Китай ежемесячно с находящегося под санкциями США завода «Арктик СПГ-2» — увеличение поставок российского СПГ на фоне увеличения экспорта трубопроводного газа в Китай из РФ существенно снизит спрос в КНР на сжиженный природный газ из США и Катара.

Таким образом, вновь можно констатировать, что все попытки вытеснить Россию с мировых сырьевых рынков провалились, а наша страна лишь укрепила свое партнерство с независимыми суверенными странами, не пляшущими под дудку Запада.