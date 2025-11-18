«Воры, жулики»: Володин заявил, что ЕС придется вернуть российские активы с процентами

Россия намерена разработать комплекс мер, которые станут ответом на возможное изъятие российских активов в Европе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал посягающих на собственность РФ «ворами» и «жуликами», предупредив остальные европейские страны, что им придется возвращать все с процентами. По данным NYT, у европейцев нет другого выбора, так как своими силами они не могут предоставить Украине нужную сумму. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к правительству РФ в связи с вероятностью изъятия замороженных российских активов, которые сейчас находятся в Бельгии. Трансляцию пленарного заседания вел канал «ДумаТВ».

«Давайте подготовим обращение в правительство Российской Федерации, рассмотрим его на заседание Государственной думы в четверг. С тем, чтобы правительство Российской Федерации предложило меры — ответные, подчеркиваю, — которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать», — заявил Володин.

В обращении должны прописать комплексно-встречные меры, которыми Россия может ответить в случае принятия решения о конфискации активов. Его рассмотрят 20 ноября на пленарном заседании. Документ предложил разработать глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он считает, что все западные антироссийские санкции «абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат уставу ООН, правилам ВТО, двусторонним соглашениям с различными странами».

«Устами руководителей Европейской комиссии речь идет уже о прямом призыве к конфискации наших активов – то есть это уже призыв к открытому хищению нашей собственности», — заявил Макаров.

Володин отметил, что в случае изъятия европейцам придется возвращать деньги с процентами.

«Те, кто посягает на нашу собственность, — воры, жулики. И по-другому эти действия нельзя никак иначе трактовать. Почему они скрываются за ширмой Евросоюза? Да потому что многие национальные парламенты и государства в этом воровстве принимать участие не хотят. Мы это должны подчеркнуть и сказать именно в адрес национальных парламентов суверенных государств, если они такие остались там, потому что завтра им придется все это возвращать с процентами», — заявил спикер Госдумы.

Парламентарий призвал сделать все, чтобы защитить российскую собственность, которая находится на территории других стран.

«Аналогичные. Проект таких мер подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Такой пакет есть в составе наших предложений», — заявил министр финансов Антон Силуанов журналистам в ответ на вопрос о том, какие Россия может принять меры.

У ЕС нет другого плана

По данным The New York Time, у европейцев нет альтернативы выдачи Украине кредита, основанного на замороженных российских активах. Европейские чиновники потратили месяцы на разработку этого плана. Документ должны были принять еще в октябре, но Бельгия заблокировала его «в последнюю минуту». В Брюсселе опасаются, что вся ответственность ляжет на них, ведь Россия может подать в суд и потребовать вернуть деньги. Бельгия попросила другие страны тоже взять на себя эту ответственность, но Словакия выступила против.

Сейчас у европейцев есть следующие альтернативы, пишет NYT: выпуск совместных долговых облигаций и предоставление Украине прямых грантов.

Оба варианта будут дорого стоить Европе, так как на европейцев наложат обязанности по выплате процентов, а у стран и так большая нагрузка на бюджет, у некоторых есть и свои задолженности. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в начале ноября подчеркнула, что кредит с использованием замороженных активов РФ «является наиболее эффективным способом поддержать обороноспособность Украины и ее экономику».

Европейские политики планируют выдать Украине беспроцентный кредит за счет замороженных российских активов. При этом его нужно будет вернуть, если Россия выплатит репарации. Европейцы подчеркнули, что эта схема не является арестом российских активов или их конфискацией. РФ с этой позицией не согласна. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже обозначил, что выступает против этой схемы.

Уже сейчас Украине не хватает денег. С большой долей вероятности значительная помощь им понадобится в марте-апреле. При этом нет ясности, смогут ли европейцы договориться внутри блока о предоставлении «беспроцентного кредита». Не входящая в ЕС, но тесно связанная с союзом Норвегия предложила свою помощь, поскольку они выиграли от конфликта из-за роста цен на энергоносители. Однако министр финансов страны Йенс Столтенберг отметил, что они не будут единственным гарантом по такому кредиту.

17 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала письмо своим европейским коллегам, в котором попросила их принять быстрое решение по проблеме финансирования Украины.

«Мы определили три основных варианта: поддержка, финансируемая государствами-членами посредством грантов, ограниченный регрессный кредит, финансируемый за счет заимствований союза на финансовых рынках, или ограниченный регрессный кредит, привязанный к остаткам денежных средств иммобилизованных активов», — заявила фон дер Ляйен в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Глава ЕК подчеркнула, что все три варианта можно использовать совместно. Сейчас, по данным европейцев, Украине на два года нужно €135,7 млрд.