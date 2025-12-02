Россиянам объяснили, как заинтересовать пожилых родственников ИИ

Чтобы заинтересовать пожилых родственников искусственным интеллектом (ИИ), важно не разбрасываться терминами вроде «нейросети», а показать работу новых технологий на практике. Такой совет в беседе с газетой «Взгляд» дал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Он посоветовал вместе сделать что-нибудь полезное и приятное: раскрасить или оживить старую черно-белую фотографию или воссоздать забытый рецепт пирога.

«Дедуля, ты же любишь смотреть старые фотографии. Есть программа, которая может их почистить, сделать цветными, как новенькие. Хочешь, покажу на твоей фотографии с армии», — привел пример специалист.

По его словам, важно не пугать пожилых «заумными» понятиями, а сравнивать ИИ с чем-то знакомым, то есть объяснить, что генеративная нейросеть — это старательный ученик, который прочитал миллионы книг, а умная колонка — это обычный радиоприемник, который понимает человеческий голос и может ответить.

