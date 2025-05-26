Путин встречается с представителями бизнеса

17:38

«Конечно, продукция российских производителей может быть в чем-то подороже. Но все равно лучше поддерживать свое», — сказал Владимир Путин.

Президент вспомнил об опыте Южной Кореи, которая в 1960-х годах оказала существенную государственную поддержку отрасли судостроения, в результате чего они вышли в мировые лидеры. «Рыночными методами такое бы не получилось», — сказал Путин.