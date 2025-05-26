Путин встречается с представителями бизнеса

Россия является мировым лидером по строительству ледоколов, напомнил Путин. Сегодня Финляндия предлагает Соединенным Штатам строить им атомные ледоколы, но у них утрачен необходимый для этого опыт. «Они хорошо развивались на советских заказах», — сказал президент России.
«Конечно, продукция российских производителей может быть в чем-то подороже. Но все равно лучше поддерживать свое», — сказал Владимир Путин.
Президент вспомнил об опыте Южной Кореи, которая в 1960-х годах оказала существенную государственную поддержку отрасли судостроения, в результате чего они вышли в мировые лидеры. «Рыночными методами такое бы не получилось», — сказал Путин.
Представитель предприятия «Семаргл» из Петербурга предложил дать предприятиям отрасли робототехники налоговые льготы, т.к. их продукция критически важна для страны. Путин ответил, что этот вопрос вначале нужно решать на уровне региональных бюджетов. Тем не менее, вопрос будет проработан.
Путин рассказал, что для выхода российского медоборудования и техники на внешние рынки «нужно долбить, долбить, долбить – и мы, уверен, будем добиваться нужного нам результата».
Путин согласился, что контроль за госзакупками, в том числе в части требований по использованию отечественного оборудования, нужно усилить.
Представитель Курского электроаппаратного завода попросил усилить контроль за закупками в рамках 223-го федерального закона.
Предприятия электрометаллургии отдают практически всю свою прибыль на выплату акциза, заявили представители бизнеса.
Американские компании не остановили поставки медоборудования и продолжили обслуживать его в России — в отличие от европейских, заявил Путин на встрече с бизнесом.
Некоторые западные компании покинули Россию по принуждению западных элит, и подставили этим своих партнеров в нашей стране, сказал Путин.
Государство продолжит поддерживать российских предпринимателей и «подставлять плечо» для реализации их инициатив, заявил Путин на встрече с бизнесом.
Суверенитет России невозможен без экономического суверенитета, заявил Путин на встрече с бизнесом.
Это вторая встреча Владимира Путина с предпринимателями в этом месяце. 13 мая президент общался с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».