Россиян предупредили о большом количестве подделок на строительных рынках

«Известия»: от 15 до 45% товаров на строительных рынках являются контрафактом

От 15 до 45% товаров на строительных рынках в России являются контрафактом. Об этом пишет издание «Известия».

По данным комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности, 15% радиаторов, 22% цемента и 45% кабеля на рынке являются поддельными. Причиной такой распространенности некачественной продукции на прилавках были названы недостатки системы сертификации и контроля качества.

«Использование фальсифицированных стройматериалов напрямую влияет на безопасность строительства, особенно многоэтажных и объектов социальной инфраструктуры», — подчеркивается в рекомендациях комитета Совфеда Минстрою и Минпромторгу.

Подчеркивается, что подделка кабелей ведет к порче оборудования на объектах инфраструктуры и возникновению чрезвычайных ситуаций, из-за чего могут пострадать люди.

С 1 сентября в России будет поэтапно вводиться маркировка строительных товаров через систему «Честный знак».

Ранее россиян предупредили о невозможности отличить подделку от оригинального товара.