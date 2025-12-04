Российский разработчик ПО вышел на фондовый рынок

Российский разработчик программного обеспечения для управления динамической ИТ-инфраструктурой «ГК «Базис»» объявил ценовой диапазон первичного публичного предложения акций и начало формирования книги заявок на участие в IPO на Московской бирже. Об этом сообщается на сайте группы компаний.

Согласно сообщению, ценовой диапазон установлен в пределах 103–109 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации группы от 17 млрд до 18 млрд руб. Индикативный объем размещения составляет около 3 млрд руб.

На продажу выставляются акции действующих миноритарных акционеров — технологических холдингов. Мажоритарный акционер, РТК-ЦОД (контролируется «Ростелекомом»), участие в продаже не примет и сохраняет пакет.

Сбор заявок завершится не позднее 9 декабря 2025 года. Цена IPO будет определена по итогам формирования книги заявок. Предусматривается механизм стабилизации в размере около 10% объема предложения сроком на 30 дней после начала торгов.

Торги ценными бумагами «Базис» планирует начать 10 декабря 2025 года под тикером BAZA, ISIN RU000A10CTQ0. Акции включены во второй уровень котировального списка Московской биржи.

Отмечается, что по окончании IPO действующие акционеры и аффилированные лица, контролирующие более 99% капитала, возьмут на себя обязательства по ограничению отчуждения акций сроком 180 дней.

В рамках подготовки к размещению компания уже утвердила программу мотивации, в которую передано 5% капитала для распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента.

Глава ГК «Базис» Давид Мартиросов отметил заинтересованность инвесторов и подчеркнул, что публичный статус позволит компании укрепить позиции на рынке, улучшить корпоративное управление и реализовать долгосрочную стратегию, включая M&A-проекты.

Уточняется, что продающие акционеры намерены обеспечить сбалансированное распределение акций между институциональными и розничными инвесторами. Структура распределения будет раскрыта по итогам размещения.