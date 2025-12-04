На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский разработчик ПО вышел на фондовый рынок

Группа компаний «Базис» объявила ценовой диапазон IPO на Московской бирже
true
true
true
close
Depositphotos

Российский разработчик программного обеспечения для управления динамической ИТ-инфраструктурой «ГК «Базис»» объявил ценовой диапазон первичного публичного предложения акций и начало формирования книги заявок на участие в IPO на Московской бирже. Об этом сообщается на сайте группы компаний.

Согласно сообщению, ценовой диапазон установлен в пределах 103–109 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации группы от 17 млрд до 18 млрд руб. Индикативный объем размещения составляет около 3 млрд руб.

На продажу выставляются акции действующих миноритарных акционеров — технологических холдингов. Мажоритарный акционер, РТК-ЦОД (контролируется «Ростелекомом»), участие в продаже не примет и сохраняет пакет.

Сбор заявок завершится не позднее 9 декабря 2025 года. Цена IPO будет определена по итогам формирования книги заявок. Предусматривается механизм стабилизации в размере около 10% объема предложения сроком на 30 дней после начала торгов.

Торги ценными бумагами «Базис» планирует начать 10 декабря 2025 года под тикером BAZA, ISIN RU000A10CTQ0. Акции включены во второй уровень котировального списка Московской биржи.

Отмечается, что по окончании IPO действующие акционеры и аффилированные лица, контролирующие более 99% капитала, возьмут на себя обязательства по ограничению отчуждения акций сроком 180 дней.

В рамках подготовки к размещению компания уже утвердила программу мотивации, в которую передано 5% капитала для распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента.

Глава ГК «Базис» Давид Мартиросов отметил заинтересованность инвесторов и подчеркнул, что публичный статус позволит компании укрепить позиции на рынке, улучшить корпоративное управление и реализовать долгосрочную стратегию, включая M&A-проекты.

Уточняется, что продающие акционеры намерены обеспечить сбалансированное распределение акций между институциональными и розничными инвесторами. Структура распределения будет раскрыта по итогам размещения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами