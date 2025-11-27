Россияне стали резко переходить на наличные расчеты

Угроза блокировки счетов побудила россиян вернуться к наличным расчетам — объем снятых наличных в третьем квартале 2025 года оказался в пять раз больше, чем годом ранее. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

В период с августа по октябрь россияне обналичили 659 млрд рублей, что в пять раз больше, чем в 2024 году.

С 1 сентября 2025 года российские банки обязаны считать подозрительными операции, если в них присутствуют девять названных Центробанком признаков. В некоторых случаях присутствие этих признаков может стать сигналом к блокировке счетов. Среди подозрительных операций числятся в том числе снятие крупных сумм наличными, а также переводы крупных сумм новым абонентам.

По данным «Известий», из-за частых блокировок счетов хранение денег в банках стало казаться опасным. Еще одной причиной перехода на наличные платежи были названы высокие банковские комиссии на переводы, из-за которых малый бизнес пытается сэкономить на эквайринге путем отказа от посредничества банков.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что рост жалоб россиян на блокировку счетов говорит о том, что требования регулятора оказались слишком строгими и «перегнули палку». Она выразила надежду на то, что ситуацию с необоснованными блокировками счетов россиян удастся благополучно разрешить.

