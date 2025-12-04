Путин заявил о ритмичных поставках нефти в Индию

Поставки нефти из России в Индию идут абсолютно ритмично. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

«Я сейчас не могу сказать вам точно по цифрам, но торговля нефтью и нефтепродуктами, а также производство нефтепродуктов для потребителей российской нефти в Индии идут абсолютно ритмично», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, по словам Путина, энергетические компании РФ считают своих индийских коллег надежными и очень серьезными партнерами.

Также президент заявил, что США продолжают закупать у России ядерное топливо, но при этом выражают недовольство тем, что Индия приобретает российские энергоресурсы.

Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. Кроме того, президент должен поучаствовать в российско-индийском бизнес-форуме.

Путин уже успел дать интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили планы Индии по продолжению закупок российской нефти.