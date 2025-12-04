В России увидели аномалию в поведении рубля

Курс рубля растет вопреки декабрьским традициям, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Доллар ушел на минимумы с февраля 2023 года, технически на горизонте — 75 рублей за доллар. Год завершается не совсем обычно для российской валюты — все привыкли к тому, что в декабре она несет потери на фоне сокращения профицита торгового баланса и повышенного потребительского спроса. В этом году выпавшие нефтегазовые доходы почти полностью компенсировал не-нефтегазовый экспорт. Плюс ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила с 5 по 30 декабря возрастут более чем в 1,5 раза (с 9,04 млрд до 14,54 млрд рублей). Это весомая поддержка рублю на «тонком» рынке», — отметил Шепелев.

По его словам, спрос на зарубежную валюту в России в свою очередь подавлен высокими ставками в экономике, которая находится в стадии охлаждения, импортеры не проявляют выраженной потребности в инвалюте. Финансист ожидает новых минимумов по курсам валют до конца года: доллар может отойти к 75 рублям, юань к 10,6 рубля, евро — к 86-87 рублям. Ближе к праздникам валюты частично отыграются за счет активизации предпраздничного спроса на импорт и вероятного снижения ключевой ставки, заключил Шепелев.

По данным Investing.com, 4 декабря в моменте курс доллара опускался до 75,6 рубля. К 17:56 мск он стоил 76,09 рубля, евро — 89,7 рубля. Курс юаня на Мосбирже составил 10,75 рубля.

