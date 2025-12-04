На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России увидели аномалию в поведении рубля

Финансист Шепелев: рубль укрепляется вопреки декабрьским традициям
true
true
true
close
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Курс рубля растет вопреки декабрьским традициям, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Доллар ушел на минимумы с февраля 2023 года, технически на горизонте — 75 рублей за доллар. Год завершается не совсем обычно для российской валюты — все привыкли к тому, что в декабре она несет потери на фоне сокращения профицита торгового баланса и повышенного потребительского спроса. В этом году выпавшие нефтегазовые доходы почти полностью компенсировал не-нефтегазовый экспорт. Плюс ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила с 5 по 30 декабря возрастут более чем в 1,5 раза (с 9,04 млрд до 14,54 млрд рублей). Это весомая поддержка рублю на «тонком» рынке», — отметил Шепелев.

По его словам, спрос на зарубежную валюту в России в свою очередь подавлен высокими ставками в экономике, которая находится в стадии охлаждения, импортеры не проявляют выраженной потребности в инвалюте. Финансист ожидает новых минимумов по курсам валют до конца года: доллар может отойти к 75 рублям, юань к 10,6 рубля, евро — к 86-87 рублям. Ближе к праздникам валюты частично отыграются за счет активизации предпраздничного спроса на импорт и вероятного снижения ключевой ставки, заключил Шепелев.

По данным Investing.com, 4 декабря в моменте курс доллара опускался до 75,6 рубля. К 17:56 мск он стоил 76,09 рубля, евро — 89,7 рубля. Курс юаня на Мосбирже составил 10,75 рубля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом доллара до конца года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами