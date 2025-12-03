Быков заявил, что спецэффекты неспособны вернуть зрителя в кинотеатр

Режиссер Юрий Быков заявил в беседе с ТАСС, что только честность смотивирует зрителей вернуться в кинотеатры.

Быков уверен, что ни форма, ни спецэффекты, ни громкие имена неспособны привлечь зрителя в кинозалы. Он подчеркнул, что люди чувствительны к фальши.

«Я видел, как люди плачут не на блокбастерах, а на простых историях, снятых без бюджета. Потому что кино — это не бизнес, а общение. Зритель хочет эмоций, хочет правды — неважно, в каком жанре», — поделился кинематографист.

Быков назвал кинотеатры местом, где люди вместе проживают что-то важное. Режиссер уверен, что его коллегам нужно быть честным перед зрителями, чтобы завлечь их на премьеру своей картины.

«Когда ты сидишь в темноте рядом с незнакомыми людьми и вдруг начинаешь чувствовать — это и есть сила кино. Если режиссер сумеет быть искренним, зритель придет», — отметил режиссер.

В фильмографии Быкова 15 работ. Он снял такие проекты, как «Дурак», «Метод», «Елки 1914», «Майор», «Жить», «Лихие».

Ранее сообщалось, что Юрий Быков захотел вернуться к актерской работе.