На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Быков заявил, что спецэффекты неспособны вернуть зрителя в кинотеатр

Режиссер Юрий Быков посоветовал коллегам быть честными перед зрителями
close
РИА «Новости»

Режиссер Юрий Быков заявил в беседе с ТАСС, что только честность смотивирует зрителей вернуться в кинотеатры.

Быков уверен, что ни форма, ни спецэффекты, ни громкие имена неспособны привлечь зрителя в кинозалы. Он подчеркнул, что люди чувствительны к фальши.

«Я видел, как люди плачут не на блокбастерах, а на простых историях, снятых без бюджета. Потому что кино — это не бизнес, а общение. Зритель хочет эмоций, хочет правды — неважно, в каком жанре», — поделился кинематографист.

Быков назвал кинотеатры местом, где люди вместе проживают что-то важное. Режиссер уверен, что его коллегам нужно быть честным перед зрителями, чтобы завлечь их на премьеру своей картины.

«Когда ты сидишь в темноте рядом с незнакомыми людьми и вдруг начинаешь чувствовать — это и есть сила кино. Если режиссер сумеет быть искренним, зритель придет», — отметил режиссер.

В фильмографии Быкова 15 работ. Он снял такие проекты, как «Дурак», «Метод», «Елки 1914», «Майор», «Жить», «Лихие».

Ранее сообщалось, что Юрий Быков захотел вернуться к актерской работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами