Индия и Россия построят совместный фармацевтический завод в Калужской области

Путин сообщил, что будет выпускать совместный с Индией завод в Калужской области
Александр Кряжев/РИА Новости

Индия и Россия договорились построить совместный фармацевтический завод в Калужской области, там будут создавать противоопухолевые лекарства. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с индийским премьером Нарендрой Моди, передает РИА Новости.

«Так, например, в соответствии с подписанным в рамках визита коммерческим соглашением, в Калужской области будет построен крупный российско-индийский фармацевтический завод», — сказал Путин.

Он рассказал, что российская сторона удовлетворена результатами переговоров с индийскими коллегами

Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества двух стран до 2030. Москва готова дальше обеспечивать бесперебойную поставку топлива для растущей индийской экономики, добавил президент.

5 декабря в Хайдарабадском дворце в Дели завершились переговоры президента РФ и премьер-министра Индии. Они продолжались более двух часов.

Ранее Моди сообщил о работе Индии и России над безвизовым режимом.

