Россияне рассказали, что подарят близким на Новый год

Более 30% опрошенных россиян подарят близким на Новый год телефоны и ноутбуки
Sidorov_Ruslan/Shutterstock/FOTODOM

Каждый третий опрошенный россиянин (31%) собирается дарить близким на Новый год гаджеты и технику (телефоны, ноутбуки и бытовые приборы). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-школой иностранных языков Skyeng (есть у «Газеты.Ru»).

На втором месте — сладости и угощения, их выбрали 23% респондентов. Речь идет о букетах из клубники, зефире и конфетах ручной работы. Еще 14% планируют подарить близким теплые вещи и одежду — традиционный символ заботы в зимние праздники.

В топ-5 подарков также вошли подарочные сертификаты (11%) на обучение или впечатления. Косметику и уходовые средства готовы дарить 8% россиян, а hand-made подарки — открытки, свечи и декор — подготовят 5% участников.

При этом предпочтения самих россиян отличаются. Почти половина опрошенных (52%) хотели бы получить на Новый год подарочный сертификат, чтобы использовать его в удобное время. Гаджеты ждут 23%, сладости — 10%. Реже всего люди хотели бы увидеть под елкой одежду (7%), косметику (5%) и hand-made подарки (3%).

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян.

Ранее россиянам посоветовали объяснить детям финансовые ограничения Деда Мороза.

