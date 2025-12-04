Пенсионеров предупредили о мошенничестве с перерасчетом выплат

Мошенники начали обзванивать россиян, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, и сообщают о якобы перерасчете пенсий за 2016–2018 годы. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, злоумышленники в разговоре называют персональные данные жертвы и предлагают пройти «перерегистрацию» в Пенсионном фонде. Они сообщают первые цифры банковской карты и просят назвать оставшиеся, после чего получают полный номер карты. Кроме того, мошенники требуют код из SMS, что позволяет им списывать деньги с карт.

Корреспондент РИА Новости отметил, что одна из жертв подобной схемы потеряла деньги с банковской карты после того, как сообщила мошеннику код из сообщения.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что мошенники начали пользоваться тем, что к концу года россияне разбираются с налогами. Аферисты рассылают сообщения от лица налоговой службы, причем на фоне того, что в конце года все сообщения от ведомства ожидаемы и приоритетны, жертвы часто слепо им доверяют.

Ранее юристы рассказали, как снизить риски при покупке жилья и защититься от мошенников.