В Госдуме ожидают роста цен на новые квартиры

Депутат Аксененко: цены на новые квартиры в РФ вырастут почти на 6% в 2026 году

Цены на новые квартиры в России могут вырасти более чем на 5,5% в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Эксперты-экономисты полагают, что цены на новое жилье в следующем году будут расти. Если учитывать нынешние тенденции на российском рынке недвижимости, то такой вариант как раз наиболее вероятен — в третьем квартале 2025 года цены на квадратный метр в среднем выросли на 19% год к году и дошли до 208 тыс. рублей. В целом каждый год жилье дорожает минимум на размер инфляции. На 2026 год прогнозируемая инфляция составляет 5,5%, а рост цен на жилье будет ожидаемо выше нее. Насколько именно вырастет стоимость квартир, будет зависеть от реальной инфляции и от ключевой ставки, установленной ЦБ», — отметил Аксененко.

Он также полагает, что цены на новостройки люкс-сегмента в мегаполисах продолжат расти и именно они станут самыми дорогими.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в ноябре медианная полная стоимость студий в среднем по всем российским городам-миллионникам составила 5,9 млн рублей (+0,7% за месяц), однокомнатных квартир — 7,8 млн рублей (+1,6% за месяц), двухкомнатных — 11 млн рублей (+1,5% за месяц), трехкомнатных — 14,1 млн рублей (+0,7%).

Ранее россиян предупредили о подорожании новых квартир в январе.